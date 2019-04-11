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11.04.2019, 17:47

Епифаний сказал, при каких условиях ПЦУ получит статус патриархии

Епифаний сказал, при каких условиях ПЦУ получит статус патриархии - Фото
Митрополит Епифаний (фото - EPA)

По словам главы ПЦУ, звание патриархии - это почетный статус, но в правах все церкви равны - и патриархии и митрополии

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Православная церковь Украины является независимой автокефальной поместной православной церковью в статусе митрополии. Звание патриархата ПЦУ получит, когда единая поместная церковь объединит всех православных христиан Украины и получит признание других церквей. Об этом сообщил глава УПЦ Епифаний, передает Укринформ.

"Это было требование вселенского патриарха, потому что мы должны получить признание другими поместными православными церквами того акта, который он совершил в отношении нашей церкви", - отметил Епифаний.

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По словам главы ПЦУ, звание патриархии - это почетный статус, но в правах все церкви равны - и патриархии и митрополии. Статус не влияет на принятие самостоятельных решений без вмешательства со стороны других религиозных центров.

"Поэтому мы не ставим вопрос о том, что должны обязательно быть патриархатом. Мы являемся независимой церковью и на этом этапе стремимся получить признание других православных церквей", - сказал Епифаний.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавилмитрополит Епифаний6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

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Теги: пцу, религия, томос, автокефалия, патриархия
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