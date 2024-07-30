Эрдоган пожалуется папе римскому на "пропаганду ЛГБТ" на Олимпиаде в Париже

По словам турецкого лидера, западный мир "давно превратился в заложника ЛГБТ"

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал пожаловаться папе римскому Франциску на якобы пропаганду нетрадиционных ценностей на открытии Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщает Turkish Minute.

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"Я позвоню папе при первой же возможности и сообщу ему, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже превратилась в проявление неуважения ко всему христианскому и мусульманскому миру", – сказал он.

По словам турецкого лидера, западный мир "давно превратился в заложника ЛГБТ".

На четырехчасовом мероприятии выступили мировые звезды, такие как Селин Дион и Леди Гага, известные своей поддержкой квир-культуры. Французский диджей и продюсер Барбара Бутч, икона ЛГБТК+, также приняла участие в шоу.

По данным портала Outsports, ведущего базу данных о квир-олимпийцах, Олимпиада 2024 года установила новый рекорд, привлекая 193 открытых ЛГБТК+ спортсменов. Это превосходит показатель у 186 спортсменов на Олимпийских играх в Токио, отложенных из-за COVID-19, состоявшихся в 2021 году.

Турция во главе с Эрдоганом является консервативной страной, защищающей "традиционные ценности". Гомосексуальность не является преступлением в Турции, в то же время политические союзники Эрдогана призывают упразднить законы, защищающие права ЛГБТ.

В 2023 году папа римский разрешил священникам благословлять однополые пары. Однако это не следует связывать с венчанием или какими-либо брачными обрядами, подчеркивал он.

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