Ердоган поскаржиться папі римському на "пропаганду ЛГБТ" на Олімпіаді у Парижі

За словами турецького лідера, західний світ "давно перетворився у заручника ЛГБТ"

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв поскаржитися папі римському Франциску на нібито пропаганду нетрадиційних цінностей на відкритті Олімпіади-2024 у Парижі. Про це повідомляє Turkish Minute.

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"Я зателефоную папі за першої ж нагоди й повідомлю йому, що церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі перетворилася на прояв неповаги до всього християнського і мусульманського світу", – сказав він.

За словами турецького лідера, західний світ "давно перетворився у заручника ЛГБТ".

На чотиригодинному заході виступили світові зірки, такі як Селін Діон і Леді Гага, відомі своєю підтримкою квір-культури. Французька діджейка та продюсерка Барбара Бутч, ікона ЛГБТК+, також взяла участь у шоу.

За даними порталу Outsports, який веде базу даних про квір-олімпійців, Олімпіада 2024 року встановила новий рекорд, залучивши 193 відкритих ЛГБТК+ спортсменів. Це перевершує показник у 186 спортсменів на Олімпійських іграх у Токіо, відкладених через COVID-19, які відбулися у 2021 році.

Туреччина на чолі з Ердоганом є консервативною країною, яка захищає "традиційні цінності". Гомосексуальність не є злочином у Туреччині, водночас політичні союзники Ердогана закликають скасувати закони, які захищають права ЛГБТ.

У 2023 році папа римський дозволив священникам благословляти одностатеві пари. Однак це не варто пов'язувати з вінчанням або будь-якими шлюбними обрядами, наголошував він.

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