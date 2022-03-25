Эрдоган рассказал, о чем предварительно договорились Украина и РФ. Кулеба опроверг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса. Об этом он сообщил журналистам по возвращении из Брюсселя, где принял участие во внеочередном саммите НАТО, передает Анадолу.

"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет",- отметил глава государства.

По словам турецкого лидера, еще одна важная тема, которую обсуждают стороны, касается демилитаризации Украины. "Конечно, Украина – это государство, поэтому о принятии разоружения от "А" до "Я" речь не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении",- продолжил Эрдоган.

Однако, консенсуса, по словам президента Турции, все еще нет по вопросу Крыма и Донбасса. В итоге Зеленский предложил провести референдум по Донбассу, сказал Эрдоган, отметив в этой связи мудрость и лидерские качества главы украинского государства.

Что касается Крыма, Турция с самого начала открыто и четко выступила против оккупации полуострова, отметил Эрдоган.

Глава государства уточнил, что лично озвучивал позицию Анкары по данному вопросу на каждых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг достижение консенсуса с Россией по указанным вопросам. "Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сказал Кулеба в комментарии УП.

При этом, отметил глава МИД, классификация ключевых тем на определенное количество вопросов – "некорректна". "В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов", – заметил Кулеба.

Министр проинформировал, что переговорный процесс идет очень тяжело. "Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем, прежде всего, на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины", – подчеркнул он.

"Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках", – подытожил глава МИД Украины.

Станислав Погорилов

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