Эрдоган заявил, что "у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших"
Турция выступает за территориальную целостность Украины, но "против иррациональных шагов в адрес России". Об этом на открытии форума TRT 2022 заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что "у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших".
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По его словам, Анкара "решительно поддерживает" территориальную целостность Украины, но – "мы выступаем против разжигания противоречий в регионе иррациональной политикой в отношении России".
"Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли, что у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших", – заявил Эрдоган.
Президент Турции сообщил, что 11 декабря у него будут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и "встреча с [Владимиром] Зеленским". Когда будет второе, Эрдоган не уточнил.
"Наша цель — укрепить зерновой коридор", — пояснил он.
На начало зимы 2022 года остаются под оккупацией страны-террориста РФ более 16% территории Украины.
- 2 декабря в МИД Турции заявили, что ждут переговоров между Украиной и РФ к началу весны, а Эрдоган добавил – "это нужно всем".
- Ранее турецкий президент пугал "безграничными последствиями" изоляции РФ и настаивал на диалоге с Путиным.
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