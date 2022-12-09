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Эрдоган заявил, что "у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших"

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 12:29
Эрдоган заявил, что
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото – EPA)

Турция выступает за территориальную целостность Украины, но "против иррациональных шагов в адрес России". Об этом на открытии форума TRT 2022 заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что "у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших".

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По его словам, Анкара "решительно поддерживает" территориальную целостность Украины, но – "мы выступаем против разжигания противоречий в регионе иррациональной политикой в ​​отношении России".

"Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли, что у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших", – заявил Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что 11 декабря у него будут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и "встреча с [Владимиром] Зеленским". Когда будет второе, Эрдоган не уточнил.

"Наша цель — укрепить зерновой коридор", — пояснил он.

На начало зимы 2022 года остаются под оккупацией страны-террориста РФ более 16% территории Украины.

Євген Пилипенко
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