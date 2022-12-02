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МИД Турции ждет переговоров между Украиной и РФ к началу весны. Эрдоган – это нужно всем

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 22:11
МИД Турции ждет переговоров между Украиной и РФ к началу весны. Эрдоган – это нужно всем - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото: EPA)

В Турции продолжают обсуждать возможность переговоров между Украиной и Россией – МИД страны рассчитывает на начало весны, а Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет скорейшего восстановления "почвы" для общения. Об этом сообщает Anadolu.

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Эрдоган во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что "скорейшее восстановление почвы для переговоров между Россией и Украиной отвечало бы интересам всех сторон".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на сессии Средиземноморского форума MED, предположил, что ситуация с переговорами между Украиной и Россией прояснится к началу весны.

"Думаю, что до начала весны картина продолжения переговорного процесса между РФ и Украиной станет более ясной. Мы не падаем духом и продолжаем прилагать усилия в данном направлении", – сказал Чавушоглу.

Читайте также: Эрдоган заявил, что США и Россия договорились не применять ядерное оружие

Наталія Медведєва
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война переговоры Турция Мевлют Чавушоглу реджеп тайип эрдоган
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