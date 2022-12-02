МИД Турции ждет переговоров между Украиной и РФ к началу весны. Эрдоган – это нужно всем
В Турции продолжают обсуждать возможность переговоров между Украиной и Россией – МИД страны рассчитывает на начало весны, а Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет скорейшего восстановления "почвы" для общения. Об этом сообщает Anadolu.
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Эрдоган во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что "скорейшее восстановление почвы для переговоров между Россией и Украиной отвечало бы интересам всех сторон".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на сессии Средиземноморского форума MED, предположил, что ситуация с переговорами между Украиной и Россией прояснится к началу весны.
"Думаю, что до начала весны картина продолжения переговорного процесса между РФ и Украиной станет более ясной. Мы не падаем духом и продолжаем прилагать усилия в данном направлении", – сказал Чавушоглу.
- Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.
- Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.
- В ЕС, США и НАТО неоднократно заявляли, что Запад не давит на Украину по поводу возможного возобновления переговоров с РФ.
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