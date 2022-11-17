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Эрдоган заявил, что США и Россия договорились не применять ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 12:21
Эрдоган заявил, что США и Россия договорились не применять ядерное оружие - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Скриншот видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров США и России, состоявшихся ранее на этой неделе в Анкаре, он был проинформирован о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие. Об этом он сказал журналистам, сообщает Reuters.

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В комментарии на обратном пути с саммита G20 Эрдоган сказал, что две страны должны часто встречаться, чтобы предотвратить новую мировую войну.

  • 12 ноября Эрдоган заявил, что "Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений".
  • 14 ноября российские пропагандисты сообщили о якобы переговорах директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре.
  • 16 ноября президент Турции предостерег мир от изоляции страны-оккупанта России и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира – проигравших".
Вадим Ребрина
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Сергей Нарышкин Россия США ядерное оружие реджеп тайип эрдоган Уильям Бернс
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