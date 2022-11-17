Эрдоган заявил, что США и Россия договорились не применять ядерное оружие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров США и России, состоявшихся ранее на этой неделе в Анкаре, он был проинформирован о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие. Об этом он сказал журналистам, сообщает Reuters.

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В комментарии на обратном пути с саммита G20 Эрдоган сказал, что две страны должны часто встречаться, чтобы предотвратить новую мировую войну.

12 ноября Эрдоган заявил, что "Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений".

14 ноября российские пропагандисты сообщили о якобы переговорах директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре.

16 ноября президент Турции предостерег мир от изоляции страны-оккупанта России и напомнил, что "мы с первого дня конфликта заявляли, что у войны нет победителей, а у мира – проигравших".

Вадим Ребрина

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