РосСМИ заявили о встрече Бернса и Нарышкина в Анкаре. В Турции отказались от комментариев

Российские пропагандисты сообщили о якобы переговорах директора Центрального разведовательного управления США Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре, однако в Турции отказались от комментариев на данную тему.

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Подконтрольное Кремлю пропагандистское издание "Коммерсант" 14 ноября сообщило со ссылкой на источник о том, что в Анкаре якобы проходят переговоры между делегациями России и США, а из Москвы на встречу прилетел Нарышкин.

Тема возможных переговоров не называлась.

Позднее российский пропагандист Алексей Венедиктов заявил, что на переговоры с Нарышкиным якобы прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" факт возможных переговоров.

Высокопоставленный турецкий чиновник отказался комментировать информацию о переговорав представителей РФ и США в столице Турции.

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Дмитро Гриниченко

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