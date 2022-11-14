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РосСМИ заявили о встрече Бернса и Нарышкина в Анкаре. В Турции отказались от комментариев

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 14:26
РосСМИ заявили о встрече Бернса и Нарышкина в Анкаре. В Турции отказались от комментариев - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Российские пропагандисты сообщили о якобы переговорах директора Центрального разведовательного управления США Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре, однако в Турции отказались от комментариев на данную тему.

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Подконтрольное Кремлю пропагандистское издание "Коммерсант" 14 ноября сообщило со ссылкой на источник о том, что в Анкаре якобы проходят переговоры между делегациями России и США, а из Москвы на встречу прилетел Нарышкин. 

Тема возможных переговоров не называлась. 

Позднее российский пропагандист Алексей Венедиктов заявил, что на переговоры с Нарышкиным якобы прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс. 

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" факт возможных переговоров.

Высокопоставленный турецкий чиновник отказался комментировать информацию о переговорав представителей РФ и США в столице Турции. 

Читайте также: У Кулебы ответили МИД РФ о переговорах: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия 

Дмитро Гриниченко
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Сергей Нарышкин Россия США война Турция переговоры с россией Уильям Бернс
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