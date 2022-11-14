РосСМИ заявили о встрече Бернса и Нарышкина в Анкаре. В Турции отказались от комментариев
Российские пропагандисты сообщили о якобы переговорах директора Центрального разведовательного управления США Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре, однако в Турции отказались от комментариев на данную тему.
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Подконтрольное Кремлю пропагандистское издание "Коммерсант" 14 ноября сообщило со ссылкой на источник о том, что в Анкаре якобы проходят переговоры между делегациями России и США, а из Москвы на встречу прилетел Нарышкин.
Тема возможных переговоров не называлась.
Позднее российский пропагандист Алексей Венедиктов заявил, что на переговоры с Нарышкиным якобы прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс.
Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" факт возможных переговоров.
Высокопоставленный турецкий чиновник отказался комментировать информацию о переговорав представителей РФ и США в столице Турции.
- В начале октября Украину тайно посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, он встречался с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами.
- В конце сентября Бернс заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
- Освобождение Херсона не станет концом войны России против Украины, а Вашингтон не давит на Киев по вопросу переговоров с РФ, сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
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