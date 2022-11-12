Эрдоган заявил, что Россия противостоит "атакам" Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений". Об этом он сказал по завершении своего визита в Узбекистан на 9-й саммит Организации тюркских государств, сообщает турецкое издание TRT.

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"...Происходит необычный процесс. Россия не простое государство, это сильное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений. Россия, конечно, оказывает сопротивление", – сказал Эрдоган.

Он не пояснил, что имеет в виду под "атаками" Запада против РФ.

Президент Турции сказал об этом, комментируя отказ российского диктатора Владимира Путина от участия в саммите G20 в Индонезии. Он отметил, что будет иметь возможность поговорить о ситуации в Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который должен приехать в Индонезию вместо Путина.

Ранее сегодня Эрдоган заявил, что намерен переговорить с президентом Владимиром Зеленским о том, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир.

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Вадим Ребрина

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