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Эрдоган заявил, что Россия противостоит "атакам" Запада

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 17:02
Эрдоган заявил, что Россия противостоит
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений". Об этом он сказал по завершении своего визита в Узбекистан на 9-й саммит Организации тюркских государств, сообщает турецкое издание TRT.

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"...Происходит необычный процесс. Россия не простое государство, это сильное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений. Россия, конечно, оказывает сопротивление", – сказал Эрдоган.

Он не пояснил, что имеет в виду под "атаками" Запада против РФ.

Президент Турции сказал об этом, комментируя отказ российского диктатора Владимира Путина от участия в саммите G20 в Индонезии. Он отметил, что будет иметь возможность поговорить о ситуации в Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который должен приехать в Индонезию вместо Путина.

  • Ранее сегодня Эрдоган заявил, что намерен переговорить с президентом Владимиром Зеленским о том, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир.

Читайте также: На саммите G20 война будет главной в повестке, лидеры осудят ядерную угрозу – Reuters

Вадим Ребрина
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