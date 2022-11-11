На саммите G20 война будет главной в повестке, лидеры осудят ядерную угрозу – Reuters

На саммите G20 на следующей неделе лидеры 20 крупнейших экономик мира осудят применение или угрозу применения ядерного оружия, а полномасштабное вторжение России в Украину будет главным в повестке дня. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на предварительный проект заявления G20, которое еще предстоит официально согласовать.

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Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября, и вторжение России в Украину будет главным в повестке дня, сообщает информагентство.

В первом проекте итогового коммюнике говорится, что "многие" члены G20 считают, что война РФ против Украины "сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности".

Также "многие" члены G20 решительно осуждают незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и призывают немедленно прекратить ее.

"Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", – говорится в проекте, для единогласия которого потребуется одобрение Москвы.

Явно ссылаясь на российские бомбардировки объектов энерго- и водоснабжения Украины, в проекте говорится, что "соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры во время вооруженных конфликтов, имеет решающее значение".

Лидеры должны заявить, что поддержат все усилия, ведущие к "справедливому" миру.

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Оксана Житнюк

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