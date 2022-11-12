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Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским: хочет превратить "зерновой коридор" в путь мира

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 12:25
Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским: хочет превратить
Реджеп Таїп Ердоган, Фото: пресслужба президента Туреччини

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским. Об этом пишет Анадолу со ссылкой на пресс-конференцию, которую Эрдоган дал журналистам, сопровождавшим его на саммит Организацию тюркских государств в Узбекистане.

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"Турция стремится превратить "зерновой коридор" в путь к миру", – сказал президент Турции.

Разговор с Зеленским, по его словам, позволит понять, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир.

Кроме того, он рассчитывает поговорить о расширении "зернового коридора" российскими удобрениями.

Турецкий президент также подтвердил, что его страна выступает за продление Черноморской зерновой инициативы. "Чем дольше продлится соглашение, тем лучше", – сказал он.

Читайте также: Генерал Милли выступает за переговоры с Россией в ближайшее время. Байден и Салливан против – NYT

Андрій Водяний
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