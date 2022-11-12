Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским: хочет превратить "зерновой коридор" в путь мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским. Об этом пишет Анадолу со ссылкой на пресс-конференцию, которую Эрдоган дал журналистам, сопровождавшим его на саммит Организацию тюркских государств в Узбекистане.

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"Турция стремится превратить "зерновой коридор" в путь к миру", – сказал президент Турции.

Разговор с Зеленским, по его словам, позволит понять, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир.

Кроме того, он рассчитывает поговорить о расширении "зернового коридора" российскими удобрениями.

Турецкий президент также подтвердил, что его страна выступает за продление Черноморской зерновой инициативы. "Чем дольше продлится соглашение, тем лучше", – сказал он.

В последнее время в России, в частности в Министерстве иностранных дел, неоднократно говорили о якобы готовности РФ к переговорам. Украинский МИД считает это "дымовой завесой" – Россия пытается выиграть время, чтобы накопить силы и пойти в новые атаки.

Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий. В то же время он отмечает, что дверь для переговоров с Россией не закрыта окончательно.

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Андрій Водяний

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