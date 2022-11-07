Турция предлагает продлить зерновую сделку на год

Турция будет предлагать продлить зерновое соглашение, срок действия которого истекает через две недели, на следующие двенадцать месяцев, заявил в понедельник, 7 ноября, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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"Украина дала гарантии безопасности России через Турцию. Мы предложим продлить соглашение еще на один год", – цитирует Акара турецкое издание TGRT Haber.

2 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возвращается к зерновому соглашению, якобы получив от Украины "гарантию" неиспользования коридора в военных целях. Но его и так не использовали в военных целях, поэтому ни о каких новых обязательствах со стороны Украины речь не идет, заверили в МИД Украины.

Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля с возможностью автоматического продления, и Турция предлагает не ограничиваться небольшим строком.

"Зерновая инициатива – хороший пример не только отправки зерна, но и того, что стороны могут решать некоторые проблемы путем переговоров", – сказал Акар.

Он считает, что по этой же модели можно было бы даже договориться о прекращении огня "в ближайшие дни".

"Мы искренне желаем, чтобы путь к миру и безопасности был открыт, и этот конфликт между нашими двумя соседними странами над Черным морем был прекращен мирными средствами и методами", – сказал он.

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Андрій Водяний

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