Турция предлагает продлить зерновую сделку на год
Турция будет предлагать продлить зерновое соглашение, срок действия которого истекает через две недели, на следующие двенадцать месяцев, заявил в понедельник, 7 ноября, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
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"Украина дала гарантии безопасности России через Турцию. Мы предложим продлить соглашение еще на один год", – цитирует Акара турецкое издание TGRT Haber.
2 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возвращается к зерновому соглашению, якобы получив от Украины "гарантию" неиспользования коридора в военных целях. Но его и так не использовали в военных целях, поэтому ни о каких новых обязательствах со стороны Украины речь не идет, заверили в МИД Украины.
Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля с возможностью автоматического продления, и Турция предлагает не ограничиваться небольшим строком.
"Зерновая инициатива – хороший пример не только отправки зерна, но и того, что стороны могут решать некоторые проблемы путем переговоров", – сказал Акар.
Он считает, что по этой же модели можно было бы даже договориться о прекращении огня "в ближайшие дни".
"Мы искренне желаем, чтобы путь к миру и безопасности был открыт, и этот конфликт между нашими двумя соседними странами над Черным морем был прекращен мирными средствами и методами", – сказал он.
- 29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты.
- В тот же день Россия заявила, что приостанавливает участие в "зерновом соглашении" из-за атаки в Севастополе, но утром 2 ноября, после того, как Турция, Украина и ООН согласовали дальнейший проход зерновозов, несмотря на демарш Кремля, вернулась в соглашение.
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