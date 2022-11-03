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У Кулебы ответили Путину по зерну: Никаких новых гарантий Украина не давала

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 10:36
У Кулебы ответили Путину по зерну: Никаких новых гарантий Украина не давала - Фото
Олег Николенко (скриншот)

Украина не брала на себя никаких новых обязательств по зерновой сделке. Об этом написал в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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2 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "решила вернуться" к зерновой сделке, якобы получив от Украины "гарантии" неиспользования коридора в военных целях.

Николенко ответил, что Украина не использовала и не планировала использовать коридор в военных целях, а также никогда не угрожала безопасности маршрута.

"Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновой сделке, наша страна не брала", – подчеркнул спикер МИД.

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По его словам, Россия вернулась к зерновой сделке, благодаря активной дипломатии генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин.

"Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", – подытожил Николенко.

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Марко Сировой
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