У Кулебы ответили Путину по зерну: Никаких новых гарантий Украина не давала
Украина не брала на себя никаких новых обязательств по зерновой сделке. Об этом написал в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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2 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "решила вернуться" к зерновой сделке, якобы получив от Украины "гарантии" неиспользования коридора в военных целях.
Николенко ответил, что Украина не использовала и не планировала использовать коридор в военных целях, а также никогда не угрожала безопасности маршрута.
"Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновой сделке, наша страна не брала", – подчеркнул спикер МИД.
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По его словам, Россия вернулась к зерновой сделке, благодаря активной дипломатии генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин.
"Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", – подытожил Николенко.
- 29 октября РФ заявила, что приостанавливает участие в сделке якобы из-за атаки дронов в Севастополе. Экспорт зерна прекратился.
- 30 октября Турция, ООН и Украина согласовали план транзита для судов, невзирая на угрозы РФ. Анкара заявила, что вывоз продолжится, несмотря на "нерешительность" России.
- 31 октября из портов вышли 12 кораблей с 354 500 тоннами агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. А уже 2 ноября РФ заявила, что "решила" вернуться к зерновому соглашению.
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