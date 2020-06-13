Ермак и Резников сдали тесты на COVID-19

Иллюстративное фото: Laurent Gillieron/EPA

Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и другие участники делегации, которая 12 июня посетила Париж, сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 и ожидают результаты. Об этом сегодня Резников сообщил LIGA.net.

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"Я после всех поездок и информации о росте показателей в стране, а также, бывая часто в Офисе президента, решил добровольно сдать тесты. Сделал это вчера по возвращению из командировки. Жду результатов", - отметил Резников.

Чиновник уточнил, что состояние здоровья у него отличное. "Но пока по правилам буду на самоизоляции", - добавил он.

У Ермака заверили, что пока "нет поводов для беспокойства".

"Все себя чувствуют хорошо, удалились на самоизоляцию и ждем результатов", - сказал собеседник.

12 июня во Францию отправлялась украинская делегация, в которую вошли руководитель Офиса президента и три министра.

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