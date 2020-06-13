Ермак и Резников сдали тесты на COVID-19

Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и другие участники делегации, которая 12 июня посетила Париж, сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 и ожидают результаты. Об этом сегодня Резников сообщил LIGA.net.
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"Я после всех поездок и информации о росте показателей в стране, а также, бывая часто в Офисе президента, решил добровольно сдать тесты. Сделал это вчера по возвращению из командировки. Жду результатов", - отметил Резников.
Чиновник уточнил, что состояние здоровья у него отличное. "Но пока по правилам буду на самоизоляции", - добавил он.
У Ермака заверили, что пока "нет поводов для беспокойства".
"Все себя чувствуют хорошо, удалились на самоизоляцию и ждем результатов", - сказал собеседник.
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