Ермак: Информация об ультиматуме России в Spiegel - фейк

Глава Офиса президента отрицает давление со стороны России по поводу особого статуса Донбасса на переговорах в Берлине

Информация немецкого издания Spiegel о требованиях России к Украине по особому статусу Донбасса - фейк, считает руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

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Ермак отметил, что переговоры политсоветников лидеров нормандской четверки, прошедшие недавно в Берлине, были непростыми.

"Начались они с распространения в Шпигеле фейка, якобы есть какая-то позиия, с которой Российская делегация... Программа, которую якобы российская делегация должна была предложить, ничего такого на переговорах не было и не обговаривалось, и официально этого документа никто не видел", - заявил Ермак.

"Может быть, это было психологическое давление, но давить на нас невозможно", - заверил руководитель ОП.

4 июля президент Владимир Зеленский прокомментировал появившуюся в немецком издании информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса: "Никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна".

6 июля вице-премьер Алексей Резников опроверг информацию о том, что на переговорах в Берлине Россия ставила какой-либо ультиматум.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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