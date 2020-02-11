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Ермак: Мировая слава Виталия Кличко может многое принести Украине

Ермак: Мировая слава Виталия Кличко может многое принести Украине - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
11.02.2020, 06:42

Помощник президента назвал неправдой слухи, что помог Кличко сохранить должность главы КГГА

Мировая слава и популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще многое принести Украине в целом и пока "недостаточно сыграла". Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью телеканалу Украина 24.

По словам Ермака, он не знает судьбу представления об увольнении Кличко с поста главы Киевской городской администрации, но этот вопрос будет решаться в рамках стратегии на местных выборах. Ермак подчеркнул, что такое решение принимается исключительно президентом Владимиром Зеленским и назвал неправдой слухи о том, что помог Кличко сохранить должность.

Ермак рассказал, что знаком с Кличко больше 20 лет, знает его как великого спортсмена и, подчеркнул помощник президента, как мэра, которого избрали киевляне.

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