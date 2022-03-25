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Ермак назвал страны, которые должны стать гарантами безопасности Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 20:34
Ермак назвал страны, которые должны стать гарантами безопасности Украины - Фото
Фото: t.me/ermaka2022

Украина хочет, чтобы гарантами безопасности страны стали постоянные члены Совбеза ООН наряду с Турцией, Германией, Канадой и Израилем. Об этом в интервью грузинским журналистам заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Он сказал, что Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из сильнейших армий мира.

"Гарантами нашей безопасности должны стать постоянные члены ООН (очевидно, Совбез ООН. – Ред.). Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии", – сказал Ермак.

СПРАВКА. Постоянными членами Совбеза ООН являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Кроме того, он отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы к инициативе присоединились "наши соседи".

"Это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку у нас есть негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторим", – отметил глава ОП.

  • 17 марта МИД Украины сообщил, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем". 
  • 24 марта президент Владимир Зеленский заявил, что следует разработать такую систему гарантий безопасности для Украины и нашего региона, которая могла бы остановить любого агрессора за 24 часа.
Вадим Ребрина
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