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Ермак о ТКГ: Призываем работать в формате 24/7, а не от заседания к заседанию

Ермак о ТКГ: Призываем работать в формате 24/7, а не от заседания к заседанию - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
08.04.2020, 22:22

Украина призвала стороны ТКГ по Донбассу работать круглосуточно, а не только во время заседаний

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы 8 апреля в формате видеоконференции стороны поддержали предложение Украины работать в ежедневном режиме. Об этом в эксклюзивном комментарии LIGA.net заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, по поручению президента Владимира Зеленского, украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса непрерывно в формате видеоконференций.

"Поддержано наше предложение работать в ежедневном режиме - в подгруппах - и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь конкретных договоренностей", - сказал Андрей Ермак.

Также он отметил, что Украина готова работать в формате 24/7, а не только от заседания к заседанию, чтобы как можно быстрее принимать решения и двигаться к миру.

"Мы должны занять активную позицию и отойти от традиционного формата, когда "успехом" называли только неприятие предложений другой стороны в публичной плоскости", - добавил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что Украине нужны более весомые шаги, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе.

"Хочу подчеркнуть важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдении режима прекращения огня", - сказал руководитель ОП.

Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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