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Ермак подтвердил: некоторым украинским политикам 24 февраля поступали предложения сдаться

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 23:34
Ермак подтвердил: некоторым украинским политикам 24 февраля поступали предложения сдаться - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба Офиса президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что некоторым украинским политикам 24 февраля 2022 года поступали предложения сдаться и переходить на сторону российских оккупантов. Он пообещал, что со временем раскроет эту информацию. Об этом Ермак сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Журналист сказал, что, по информации его источников, многим украинским политикам 24 февраля 2022 приходили СМС с предложением сдаться.

Комаров процитировал одну из них, которую, по его словам, увидел в телефоне народного депутата: "Ты понимаешь, власть поменялась. Теперь все будет по-другому. Прими правильное решение, переходи на нашу сторону. Мы гарантируем тебе и твоей семье безопасность и сохранение должности. Поступи разумно".

На вопрос, поступало ли ему что-то подобное, он ответил: "Вы знаете, придет время — можно будет сказать о тех, кто выходил с такими предложениями". 

Ермак не подтвердил, что лично получал подобные сообщения, но сказал: "Я был свидетелем и являюсь человеком, который знает некоторые факты – кому, как и кто делал такие предложения".

По его словам, война – это "большой экзамен", и проходят его не все.

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Вадим Ребрина
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андрей ермак
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