Єрмак підтвердив, що деяким українським політикам 24 лютого надходили пропозиції перейти на бік РФ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що деяким українським політикам 24 лютого 2022 року надходили пропозиції здатися і переходити на бік російських окупантів. Він пообіцяв, що з часом розкриє цю інформацію. Про це Єрмак сказав у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналіст сказав, що, за інформацією його джерел, багатьом українським політикам 24 лютого 2022 року приходили СМС з пропозицією здатися.

Комаров процитував одну з них, яку, за його словами, побачив у телефоні народного депутата: "Ты понимаешь, власть поменялась. Теперь все будет по-другому. Прими правильное решение, переходи на нашу сторону. Мы гарантируем тебе и твоей семье безопасность и сохранение должности. Поступи разумно".

На запитання, чи щось подібне надходило йому, він відповів: "Ви знаєте, прийде час — можна буде сказати про тих, хто виходив з такими пропозиціями".

Єрмак не підтвердив, що особисто отримував подібні повідомлення, але сказав: "Я був свідком і є людиною, яка знає деякі факти – кому, як і хто робив такі пропозиції".

За його словами, війна — це "великий іспит", і проходять його не всі.

Читайте також: Зеленський про 10 замахів на нього: Це не так багато. Думаю, у Путіна більше проблем

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.