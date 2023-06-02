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Єрмак підтвердив, що деяким українським політикам 24 лютого надходили пропозиції перейти на бік РФ

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02.06.2023, 23:34
Єрмак підтвердив, що деяким українським політикам 24 лютого надходили пропозиції перейти на бік РФ - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба Офиса президента)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що деяким українським політикам 24 лютого 2022 року надходили пропозиції здатися і переходити на бік російських окупантів. Він пообіцяв, що з часом розкриє цю інформацію. Про це Єрмак сказав у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Журналіст сказав, що, за інформацією його джерел, багатьом українським політикам 24 лютого 2022 року приходили СМС з пропозицією здатися.

Комаров процитував одну з них, яку, за його словами, побачив у телефоні народного депутата: "Ты понимаешь, власть поменялась. Теперь все будет по-другому. Прими правильное решение, переходи на нашу сторону. Мы гарантируем тебе и твоей семье безопасность и сохранение должности. Поступи разумно".

На запитання, чи щось подібне надходило йому, він відповів: "Ви знаєте, прийде час — можна буде сказати про тих, хто виходив з такими пропозиціями". 

Єрмак не підтвердив, що особисто отримував подібні повідомлення, але сказав: "Я був свідком і є людиною, яка знає деякі факти – кому, як і хто робив такі пропозиції".

За його словами, війна — це "великий іспит", і проходять його не всі.

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Вадим Ребрина
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Андрій Єрмак
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