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Ермак поговорил с Нуланд: обсуждали визит Зеленского в США и Северный поток-2

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 16:50
Ермак поговорил с Нуланд: обсуждали визит Зеленского в США и Северный поток-2 - Фото
Виктория Нуланд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вчера, 9 июля, у замглавы Офиса президента Андрея Ермака состоялся телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Обсуждали насущные вопросы, а также будущий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, говорится на сайте ОП.

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В частности, Ермак и Нуланд обменялись мнениями по поводу проводимых в Украине реформ в сфере судов, борьбы с коррупцией и корпоративного управления.

Также они обсудили дальнейшее взаимодействие в энергетической отрасли, отметив, что их страны одинаково смотрят на угрозу энергетической безопасности Европы и Украины, в том числе учитывая последствия реализации Северного потока-2.

Отдельно Ермак поднял вопрос о ситуации на востоке Украины и вдоль ее границ, а также о потенциальной угрозе в контексте российско-белорусских учений Запад-2021.

В свою очередь, Нуланд заявила о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США "перед лицом продолжающейся агрессии России".

Читайте также: Виктория Нуланд дала интервью о разговоре Путин-Байден. Вот самое интересное

Дарья Мостовая
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