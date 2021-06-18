Виктория Нуланд дала интервью о разговоре Путин-Байден. Вот самое интересное

Соединенные Штаты Америки стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но будут и в дальнейшем поддерживать Украину, и могут рассмотреть просьбу официального Киева о большей вовлеченности в урегулирование на Донбассе. Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эксклюзивном интервью Радио Свобода на следующий день после женевского саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

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Нуланд рассказала, что Байден дал понять Путину, что есть сферы, которых США и Россия могут сотрудничать.

"Мы открыли пару каналов, на которых испытываем, будет ли это сотрудничество плодотворным", – рассказала Нуланд, уточнив, что речь идет о стратегической стабильности (контроль вооружений), кибербезопасности и противодействии кибератакам с целью выкупа.

Но в то же время Байден, по словам Нуланд, предупредил Путина, что у США есть "значительный неиспользованный потенциал" для самозащиты в случае продолжения вредоносных действий РФ.

Нуланд отметила, что в вопросе Украины США имеют большие разногласия с Россией. По ее словам, Байден был абсолютно четким в разговоре с Путиным насчет позиции США в вопросе Украины.

"У нас сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", – сказала замгоссекретаря США.

Что касается минских соглашений, Нуланд подчеркнула, что это единственный письменный документ, в котором Путин заверил, что уйдет с Донбасса.

"Вопрос теперь в том: президент Путин сейчас на саммите (в Женеве), прося США, чтобы они снова подключились (как в прошлом) к попыткам реализации Минских соглашений – действительно ли он серьезно настроен уйти с Донбасса?", – сказала Нуланд.

Она прогнозирует начало серьезных и интенсивных консультаций с украинскими партнерами о том, как они видят минские соглашения и как будут двигаться к их реализации.

"И тогда мы посмотрим есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Возможно, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, но мы готовы протестировать это", – отметила американский политик.

Отвечая на вопрос о Крымской платформе, Нуланд назвала ее очень важной инициативой со стороны украинского правительства для повышения мирового внимания к Крыму.

"Думаю, США будут представлены на форуме на высоком уровне", – сказала она.

16 июня Байден и Путин встретились в Женеве. LIGA.net вела хронику саммита.

Байден заявил, что сказал Путину о несокрушимой поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины, и отметил, что подлинный результат встречи покажут ближайшие 3-6-12 месяцев.

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Наталия Медведева

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