Ермак о встрече Зеленского и Путиным: Никаких договоренностей нет

Андрей Ермак (фото - LIGA.net)

Нет никаких договоренностей насчет двусторонней встречи президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным до нового саммита лидеров нормандского формата. Об этом на брифинге, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net, сказал новый глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, решение о такой возможной встрече будет принимать президент.

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"Если он будет видеть, что эта встреча необходима, что она может стать шагом к получению настоящих результатов от переговоров в нормандском формате, - мы это не исключаем", - подчеркнул Ермак.

Новая встреча нормандской четверки планируется на апрель. Власти Украины говорят, что не видят подготовки к ней. Кремль же традиционно утверждает, что в этом виновата Украина.

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