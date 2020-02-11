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Слуга народа о Богдане: Людей могут менять. На Раду это не влияет

Слуга народа о Богдане: Людей могут менять. На Раду это не влияет - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)
11.02.2020, 14:35

Во фракции напомнили, что центральной фигурой в политической системе является Зеленский

Люди вокруг президента Владимира Зеленского могут меняться, но повестку дня определяет он сам, и фракция Слуга народа продолжит работать с теми людьми, которых назначает президент. Так отреагировала в Facebook на смену руководителя Офиса президента заместитель главы фракции СН в Раде Евгения Кравчук.

Кравчук поздравила Андрея Ермака с назначением на должность руководителя ОП и высказала уверенность, что сотрудничество с фракцией будет эффективным.

Она подчеркнула, что ОП и все другие органы власти работают в обычном режиме, и из-за новости об отставке бывшего главы ОП Андрея Богдана работа в Слуге народа не остановилась.

Также Кравчук напомнила, что ОП - это структура, которая анализирует ситуацию и готовит проекты решений, которые президент принимает единолично, и Зеленский остается центральной фигурой в политической системе.

  • 1 августа 2019 года некоторые СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. На следующий день стало известно, что эта информация - фейк или шутка.
  • Сегодня Зеленский уволил Богдана и назначил на должность главы ОП Ермака.

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