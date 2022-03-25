Ермак рассказал партнерам, что нужно Украине, чтобы выстоять в войне против РФ: по пунктам

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил перед американской аналитической организацией Atlantic Council, перечислив то, что необходимо Украине для победы над Российской Федерацией в ее войне против нашей страны. Об этом Ермак рассказал во время брифинга в ОП.

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По словам главы ОП, он призвал официально признать Россию государством-террористом, а ее вооруженные силы – террористической организацией.

Ермак перечислил, что нужно Украине, чтобы "выстоять".

1. Полномасштабный обмен разведданными в реальном времени.

2. Тяжелые вооружения. Украине нужен полноценный ленд-лиз.

3. Закрытое небо. Либо самолеты советских типов, либо воздушная полиция, которая обеспечит защиту гражданской инфраструктуры, либо дальнобойные системы ПВО. "Варианты есть. Нет политической воли", – сказал Ермак.

После войны, по словам главы ОП, Украину не устроит "ни одна конфигурация, которая ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Нас не устроит компромисс на российских условиях. Жертва агрессии не должна платить за мир. Пора платить агрессору. Мы призываем к ужесточению режима санкций. К эмбарго на российские энергоносители", – сказал Ермак.

По его словам, война России против Украины полностью разрушила всю старую систему международной безопасности. "Надо уже сейчас строить новую. И Украина доказала, что заслуживает быть не просто ее учредителем, но ведущим участником", – отметил глава ОП.

Он заявил, что Украина полностью поддерживает план действий из 10 пунктов, подготовленный Польшей, Словенией и Чехией, и призвал Евросоюз ввести эти санкции в действие.

Ермак сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с призывом полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью.

Он отметил важность решения Германии отвергнуть требование РФ платить за российский газ в рублях. Так же должны действовать другие страны Европы, подчеркнул Ермак. Кроме того, по его словам, необходимо ввести нефтяное эмбарго, чтобы еще больше обрушить экономику России.

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Вадим Ребрина

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