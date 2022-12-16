UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ермак: В Киеве удивлены ослаблением санкций ЕС в отношении шести российских олигархов

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 16:42
Ермак: В Киеве удивлены ослаблением санкций ЕС в отношении шести российских олигархов - Фото
Андрей Ермак (Фото - пресс-служба ОП)

Украина приветствует новый пакет санкций Евросоюза, но удивлена тем, что ЕС решил смягчить санкционный режим в отношении шести российских олигархов. Об этом написал в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы приветствуем новый пакет санкций Европейского Союза, но удивлены решением поддаться давлению России и предоставить частичное облегчение шести российским олигархам", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что именно российский диктатор Владимир Путин и его друзья "вынуждают мир голодать, и они же получают финансовую выгоду от такого решения".

15 декабря президент Литвы Гитанас Науседа также заявлял, что "российские олигархи, находящиеся под санкциями, не должны получить доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, в то время как мирные жители Украины гибнут под российскими бомбами".

Сегодня глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что расстроен тем, что страны ЕС потратили много времени на обсуждение уступок при согласовании девятого пакета санкций в отношении России.

  • Сегодня первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС в рамках девятого пакета санкций внес в санкционный список 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, а также ввел большой список других ограничительных мер. 
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции евросоюза андрей ермак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 