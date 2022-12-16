Ермак: В Киеве удивлены ослаблением санкций ЕС в отношении шести российских олигархов

Украина приветствует новый пакет санкций Евросоюза, но удивлена тем, что ЕС решил смягчить санкционный режим в отношении шести российских олигархов. Об этом написал в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Мы приветствуем новый пакет санкций Европейского Союза, но удивлены решением поддаться давлению России и предоставить частичное облегчение шести российским олигархам", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что именно российский диктатор Владимир Путин и его друзья "вынуждают мир голодать, и они же получают финансовую выгоду от такого решения".

15 декабря президент Литвы Гитанас Науседа также заявлял, что "российские олигархи, находящиеся под санкциями, не должны получить доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, в то время как мирные жители Украины гибнут под российскими бомбами".

Сегодня глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что расстроен тем, что страны ЕС потратили много времени на обсуждение уступок при согласовании девятого пакета санкций в отношении России.

Сегодня первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС в рамках девятого пакета санкций внес в санкционный список 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, а также ввел большой список других ограничительных мер.

Сергій Бережний

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