Глава МИД Литвы о санкциях: Печально, что потратили столько времени на обсуждение уступок

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис расстроен тем, что страны ЕС потратили много времени на обсуждение уступок при согласовании девятого пакета санкций против России. Об этом он написал в Twitter.

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"9-й пакет санкций был упущенной возможностью. Печально, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение уступок, а не более жестких санкций", – написал он.

По словам Ландсбергиса, Литве и Польше удалось добиться, чтобы лазейки были закрыты.

15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций. Литва и Польша противились их ослаблению – выводу из-под санкций российских удобрений.

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Марко Сировой

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