Глава МИД Литвы о санкциях: Печально, что потратили столько времени на обсуждение уступок
16.12.2022, 08:21
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис расстроен тем, что страны ЕС потратили много времени на обсуждение уступок при согласовании девятого пакета санкций против России. Об этом он написал в Twitter.
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"9-й пакет санкций был упущенной возможностью. Печально, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение уступок, а не более жестких санкций", – написал он.
По словам Ландсбергиса, Литве и Польше удалось добиться, чтобы лазейки были закрыты.
- 15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций. Литва и Польша противились их ослаблению – выводу из-под санкций российских удобрений.
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