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Глава МИД Литвы о санкциях: Печально, что потратили столько времени на обсуждение уступок

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 08:21
Глава МИД Литвы о санкциях: Печально, что потратили столько времени на обсуждение уступок - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис расстроен тем, что страны ЕС потратили много времени на обсуждение уступок при согласовании девятого пакета санкций против России. Об этом он написал в Twitter.

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"9-й пакет санкций был упущенной возможностью. Печально, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение уступок, а не более жестких санкций", – написал он.

По словам Ландсбергиса, Литве и Польше удалось добиться, чтобы лазейки были закрыты.

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Марко Сировой
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санкции ЕС мид литвы Габриэлюс Ландсбергис
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