В ЕС предложили вывести зерно и удобрения из РФ из-под санкций, Литва и Польша против

На обсуждении нового пакета санкций Евросоюза в отношении России представители Польши и Литвы выступили против предложенного смягчения санкций, из-за чего согласование пакета было приостановлено. Об этом сообщает LRT.lt.

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Как сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Германия, Франция и Нидерланды предложили вывести российское зерно и удобрения из-под санкций Евросоюза. Литва выступила против, поскольку, по ее мнению, принятие этого предложения дало бы России канал для обхода санкций.

Кроме того, заявил Ландсбергис, "предложенные исключения существенно снижают значение девятого пакета санкций".

Сергій Бережний

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