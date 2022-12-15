В ЕС предложили вывести зерно и удобрения из РФ из-под санкций, Литва и Польша против
На обсуждении нового пакета санкций Евросоюза в отношении России представители Польши и Литвы выступили против предложенного смягчения санкций, из-за чего согласование пакета было приостановлено. Об этом сообщает LRT.lt.
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Как сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Германия, Франция и Нидерланды предложили вывести российское зерно и удобрения из-под санкций Евросоюза. Литва выступила против, поскольку, по ее мнению, принятие этого предложения дало бы России канал для обхода санкций.
Кроме того, заявил Ландсбергис, "предложенные исключения существенно снижают значение девятого пакета санкций".
Ландсбергис подтвердил, что Литва и Польша решили пока прекратить обсуждение нового санкционного пакета, которое может возобновиться уже в Европейском совете с участием глав государств и правительств стран-членов ЕС.
Глава МИД Литвы добавил, что приостановку обсуждения санкций поддержали не только Польша, но и все страны Балтии.
Ранее сегодня Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что продовольственная безопасность не должна использоваться как прикрытие для ослабления санкций Евросоюза в отношении России.
- ЕС ввел восьмой пакет санкций против России в начале октября. Его основной составляющей стало ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу с 5 декабря. Порог установили на уровне $60 за баррель.
- На утро 15 декабря страны Европейского Союза до сих пор не договорились об окончательных параметрах девятого пакета санкций против России.
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