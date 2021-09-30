ЕС может сам составить список украинских олигархов и запретить им въезд – аудитор

Европейский Союз может сам составить список украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на рынке и запретить въезд в страны ЕС. Так Интерфакс-Украина объяснил соответствующую рекомендацию отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке ЕС реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией на высоком уровне, докладчик Юхан Партс.

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"ЕС должен разработать своеобразную модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, в частности отмывание денег", – заявил Партс.

По его словам, соответствующий список принимает Европейский совет, однако любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий. Там страны ЕС могут решать, как запретить въезд "конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением".

Конкретные имена Партс отказался называть, потому что это "не работа аудиторов".

"Мы не говорим о санкциях, мы немного скромнее – мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы эта антикоррупционная стратегия ЕС была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей. Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов", – сказал Партс.

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Владислава Михайленко

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