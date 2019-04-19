ЕС: Отсутствие серьезных дебатов будет неуважением к избирателям

Хюг Мингарелли (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Европейский Союз сожалеет по поводу отсутствия "серьезных дебатов" между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским перед вторым туром выборов. Об этом заявил глава представительства ЕС в Киеве Хюг Мингарелли, выступая перед наблюдателями ENEMO, пишет Радио Свобода.

Посол ЕС считает это "неуважением к избирателям".

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"Кандидаты должны согласиться на проведение серьезной дискуссии, чтобы избиратели были обеспечены информацией о политических ориентирах претендентов", - сказал он.

ENEMO - Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами.

Предполагается, что в 19:00 на НСК придет Зеленский, хотя по закону дебаты должны пройти в студии Суспільного телебачення часом позднее - в 20:00. Тем не менее, начало в студии подвинули на час - с 21:00. У Зеленского не уверены, что он туда придет. Порошенко ранее утверждал, что согласен дискутировать с соперником в любое свободное от работы время.

Точного графика и схемы, как будут проходить дебаты, до сих пор нет. Также неизвестно, кто будет модератором на стадионе, и будет ли он один.

У Порошенко настаивают на том, чтобы сторонники кандидатов были в разных секторах стадиона во избежание стычек. Зеленский заявил, что конкурент якобы "разделяет народ".

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