ЕС продлил на полгода санкции против России: уже без Захарченко

Фото: ЕРА

Вчера, 14 марта, Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев персональные санкции против граждан России и коллаборационистов в Украине, которые были введены против первоначального списка фигурантов еще 17 марта 2014 года - сразу после свершившейся оккупации Россией украинского Крыма. Об этом идет речь в публикации в официальном вестнике ЕС.

Сегодня это решение вступило в силу.

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Из списка убрали бывшего главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Причина - его взорвали в прошлом году и угрозы для Украины он больше не представляет.

Продление санкций Брюссель аргументировал тем, что "подрывающие или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" действия РФ не исчезли - они продолжаются.

Также ЕС ввел санкции против восьмерых россиян за атаку в Черном море и захват украинских моряков

Ограничительные меры продлены до 15 сентября включительно.

Посмотреть весь список подсанкционных лиц можно с 73-й страницы (формат PDF). Сейчас там 170 человек и 44 юрлица из банковского, энергетического и оборонного секторов РФ.

Bloomberg пишет, что от санкций Запада России потеряла 6% ВВП, тогда как в Москве оценили ущерб от санкций ЕС в $2,42 млрд на конец 2018-го, от американских – в $1,17 млрд, и украинских - в $775 млн.