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ЕС рассмотрит санкции против связанной с Путиным экс-гимнастки Кабаевой – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 21:31
ЕС рассмотрит санкции против связанной с Путиным экс-гимнастки Кабаевой – Bloomberg - Фото
Алина Кабаева (скриншот с видео)

Европейский союз может ввести санкции против Алины Кабаевой, бывшей гимнастки, которая возглавляет Национальную медиагруппу и, как сообщается, тесно связана с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ и людей, знакомых с этим вопросом.

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Список еще должен быть одобрен странами ЕС и может измениться до того, как это произойдет. Ожидается, что послы ЕС встретятся в пятницу утром, чтобы обсудить и, возможно, одобрить шестой пакет санкций.

Национальная Медиа Группа, которую возглавляет Кабаева, является холдинговой компанией, которая владеет долями почти во всех основных российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду, говорится в документе ЕС, и поэтому несет ответственность за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.

Согласно документу, Кабаева "тесно связана с президентом Владимиром Путиным".

Кремль неоднократно опровергал сообщения СМИ о том, что Путин состоит в романтических отношениях с Кабаевой или имеет с ней общих детей.

В 2014 году миллиардер и соратник Путина Юрий Ковальчук назначил Кабаеву главой своей холдинговой компании Национальная Медиа Группа после того, как она почти семь лет была депутатом от правящей партии Единая Россия.

В прошлом месяце The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США отложили введение санкций против Кабаевой из-за опасений, что это может привести к эскалации напряженности в отношениях с Путиным.

  • В своем пятом пакете ЕС ввел санкции против дочерей Путина Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.
Вадим Ребрина
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