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ЕС согласовал 10 пакет санкций против России – журналист Радио Свобода

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 23:43
ЕС согласовал 10 пакет санкций против России – журналист Радио Свобода - Фото
Фото: EC/Audiovisual Service

Вечером 24 февраля Европейский Союз согласовал 10-й пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Об этом сообщил в Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

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"Белый дым! наконец (!) соглашение о новом санкционном пакете ЕС против России. 10-й с начала вторжения в Украину ровно год назад", – написал Йозвяк, проводя аналогию с выборами папы римского, когда после принятия решения в Ватикане над Сикстинской капеллой появляется белый дым (до этого дым черный).

Ранее Bloomberg писал о том, что может войти в 10-й пакет санкций против России:

- планировалось заставить все банки отчитываться об активах Центробанка РФ, находящихся на их счетах, о замороженных активах, связанных с подсанкционными физическими и юридическими лицами из России;

- широкие торговые ограничения на товары, которые используются российской армией, включая запчасти, тяжелые транспортные средства, электронику, редкоземельные элементы;

- запрет на транзит товаров через Россию;

- запрет на импорт в ЕС российского каучука и асфальта;

- персональные санкции против десятков физических лиц;

- санкции против Альфа-банка, Росбанка, Тинькофф Банка и Фонда национального благосостояния РФ;

- санкции против российского перестраховщика танкеров, которые возят российскую нефть;

- санкции против британской судоходной компании за предоставление судов для перевозки ворованного украинского зерна;

- приостановка лицензий на вещание ряда российских медиа;

- запрет для граждан России занимать должности в руководящих органах операторов критической инфраструктуры ЕС;

- запрет на хранение газа в ЕС российскими компаниями.

Сейчас пока неизвестно, все ли из этих ограничительных мер вошли в 10-й пакет санкций Европейского Союза против России

Читайте также: "Большая победа". FATF не включила Россию в черный список, но приостановила ее членство

Наталія Медведєва
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война евросоюз санкции против рф рикард йозвяк
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