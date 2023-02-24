ЕС согласовал 10 пакет санкций против России – журналист Радио Свобода
Вечером 24 февраля Европейский Союз согласовал 10-й пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Об этом сообщил в Twitter редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Белый дым! наконец (!) соглашение о новом санкционном пакете ЕС против России. 10-й с начала вторжения в Украину ровно год назад", – написал Йозвяк, проводя аналогию с выборами папы римского, когда после принятия решения в Ватикане над Сикстинской капеллой появляется белый дым (до этого дым черный).
Ранее Bloomberg писал о том, что может войти в 10-й пакет санкций против России:
- планировалось заставить все банки отчитываться об активах Центробанка РФ, находящихся на их счетах, о замороженных активах, связанных с подсанкционными физическими и юридическими лицами из России;
- широкие торговые ограничения на товары, которые используются российской армией, включая запчасти, тяжелые транспортные средства, электронику, редкоземельные элементы;
- запрет на транзит товаров через Россию;
- запрет на импорт в ЕС российского каучука и асфальта;
- персональные санкции против десятков физических лиц;
- санкции против Альфа-банка, Росбанка, Тинькофф Банка и Фонда национального благосостояния РФ;
- санкции против российского перестраховщика танкеров, которые возят российскую нефть;
- санкции против британской судоходной компании за предоставление судов для перевозки ворованного украинского зерна;
- приостановка лицензий на вещание ряда российских медиа;
- запрет для граждан России занимать должности в руководящих органах операторов критической инфраструктуры ЕС;
- запрет на хранение газа в ЕС российскими компаниями.
Сейчас пока неизвестно, все ли из этих ограничительных мер вошли в 10-й пакет санкций Европейского Союза против России
- 20 февраля стало известно, что ЕС, помимо запрета на экспорт в Россию унитазов, биде и другой сантехники, собирается добавить в санкционный список несколько десятков россиян, но большинство из них мало известны широкой общественности.
- 24 февраля новый пакет санкций против России ввели США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. ЕС в течение дня не мог согласовать свой пакет из-за импорта каучука.
Читайте также: "Большая победа". FATF не включила Россию в черный список, но приостановила ее членство
Комментарии