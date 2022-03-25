ЕС создает фонд для восстановления Украины: 10 заключений заседания Евросовета

Европейский Союз требует от России немедленно прекратить войну, признает европейские устремления Украины и создает Трастовый фонд для ее поддержки сейчас и восстановления после боевых действий. Об этом говорится в выводах заседания Евросовета, которые опубликованы пресс-службой этой институции.

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Заключение Евросовета:

1. Агрессивная война России грубо нарушает международное право, приводит к массовым жертвам, РФ бьет по гражданскому населению и инфраструктуре. Военные преступления должны быть немедленно прекращены, а виновные и их сообщники – привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Осада Мариуполя и других городов неприемлемы. РФ должна немедленно обеспечить безопасные пути для выезда и доставки гуманитарной помощи.

2. Евросовет призывает РФ срочно гарантировать гражданским безопасный выход из зоны боевых действий, немедленно освободить заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры.

Также Евросовет призывает Россию полностью соблюдать нормы международного права и недавнее постановление Международного суда ООН (он обязал РФ немедленно прекратить боевые действия. – Ред.).

3. Евросовет требует, чтобы Россия немедленно прекратила военную агрессию в Украине, безоговорочно вывела все силы и технику со всей украинской территории, а также полностью уважала суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в международно признанных границах.

4. ЕС поддерживает Украину и ее народ. Евросовет подтверждает Версальскую декларацию (в ней Совет ЕС предложил Еврокомиссии предоставить выводы по заявке Украины на членство в Союзе. – Ред.) и признает европейские устремления Украины. Евросовет также предлагает Еврокомиссии предоставить свое мнение.

ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине, а также готов закрыть лазейки для обхода санкций, которые ввели против России и Беларуси. ЕС призывает все страны мира присоединиться к этим санкциям.

5. ЕС принял множество украинских беженцев и воздает должное всем, кто проявил солидарность. Надо уделить особое внимание потребностям наиболее уязвимых групп и мерам по недопущению торговли людьми.

6. ЕС призывает Еврокомиссию завершить работу над предложениями по поддержке стран-членов ЕС, чтобы обеспечить быструю мобилизацию финансирования Союза для беженцев и принимающих их лиц.

7. ЕС привержен обеспечению непрерывных поставок газа и электроэнергии в Украину. Недавняя синхронизация украинских и молдавских электросетей с сетями ЕС показывает – будущее Союза и этих стран неразрывно связано.

Безопасность украинских ядерных объектов должна быть обеспечена, в том числе при поддержке МАГАТЭ.

8. ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных потребностей, а после войны – для восстановления демократической Украины.

С этой целью Евросовет соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной, приглашает к участию международных партнеров, призывает к безотлагательному началу подготовки.

Евросовет также призывает Еврокомиссию продолжать оказывать техническую поддержку, чтобы помочь Украине провести необходимые реформы.

9. Евросовет призывает к организации международной конференции для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности с Украиной.

10. Евросовет также подтверждает приверженность поддержке Молдовы и ее народа.

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Марк Сировой

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