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19.07.2019, 08:58

ЕС требует от РФ перестать отправлять в Донбасс боевую аппаратуру

ЕС требует от РФ перестать отправлять в Донбасс боевую аппаратуру - Фото
Фото: depositphotos.com

В Евросоюзе осудили участившиеся атаки боевиков на беспилотники ОБСЕ во временно оккупированном Донбассе

Евросоюз призывает Россию прекратить поставки высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированием в Донбассе. Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Мы призываем Россию прекратить поставки поддерживаемым ею вооруженным формированиям на Донбассе высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе решительно осудили участившиеся атаки на беспилотники ОБСЕ и препятствование их работе.

"Мы обеспокоены тем, что попытки обнаружить потерянный 27 июня БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной правительству территории натолкнулись на препятствия в виде "глушения" и не дали никаких результатов», - отмечается в заявлении.

В качестве примера сообщили, что 12 июля огонь стрелкового оружия был вновь открыт в направлении мини-БПЛА ОБСЕ возле временно оккупированного Металлиста, что в семи километрах северо-западнее Луганска.

В ЕС подчеркнули, что лица, ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, "должны быть привлечены к ответственности - как политически, так и финансово".

18 июля постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что за сбитые в Донбассе дроны ОБСЕ отвечает Россия.

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Теги: Россия, обсе, беспилотник, аппаратура
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