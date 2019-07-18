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18.07.2019, 22:19

Украина в ОБСЕ: За сбитые в Донбассе дроны СММ отвечает Россия

Украина в ОБСЕ: За сбитые в Донбассе дроны СММ отвечает Россия - Фото
Фото: пресс-служба ОБСЕ

Наблюдение с помощью БПЛА - единственный способ для ОБСЕ зафиксировать российское оружие

Отрицание Россией ответственности за потерю специальной мониторинговой миссией ОБСЕ своих беспилотников дальнего радиуса действия в Донбассе - неприемлема, подобная безнаказанность приводит к дальнейшим атаки на БПЛА миссии. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

"Все вооружение, размещенное в нарушение соответствующих линий отвода на оккупированных Россией территориях Украины, было зафиксировано или с помощью аэрофотосъемки, или с помощью беспилотников дальнего радиуса действия. Поскольку наземным патрулям отказано в доступе, наблюдение с воздуха остается единственным эффективным механизмом для СММ в выявлении хотя бы части российского тяжелого вооружения в Донбассе. В этих условиях не должен вызывать удивление тот факт, что именно БПЛА дальнего радиуса действия подвергаются атакам со стороны российских вооруженных формирований", - заявил Цымбалюк.

Украинский дипломат отметил, что с октября 2018 года четыре беспилотника дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ были потеряны над оккупированными районами Донбасса.

Сегодня стало известн, что с начала бессрочного перемирия в Донбассе (с 00:01 21 июля) предусмотрена ответственность за стрельбу.

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Теги: Донбасс, война, обсе, беспилотник
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