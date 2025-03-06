Евросоюз вряд ли согласует новую помощь Украине на саммите 6 марта – NYT
Официальные лица Европейского Союза обсуждают дальнейшую поддержку Украины, но вряд ли новая помощь будет согласована на саммите сегодня, 6 марта. Об этом сообщает The New York Yimes, ссылаясь на анонимного высокопоставленного дипломата ЕС.
При обсуждении новой поддержки предполагается новая финансовая помощь.
В то же время на встрече в Брюсселе главы 27 стран Евросоюза обсудят финансирование увеличения военных расходов, оборонный план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предполагаемый вид мирного плана для Украины и как его можно поддержать.
По словам другого чиновника ЕС, на саммит пригласили Владимира Зеленского и его участие ожидается. В Офисе президента эту информацию комментировать отказались.
Мероприятие должно стать последним из серии быстро организованных саммитов, которые посвящены обороне.
Как говорят чиновники Евросоюза, о его результатах сообщат нескольким странам, которые не входят в блок, включая Великобританию, Норвегию и Турцию. The New York Times считает это признаком все большего объединения Европы.
- 21 февраля Politico написало, что ЕС к третьей годовщине полномасштабного вторжения России готовит пакет военной помощи Украине на €20 млрд.
- 4 марта Politico сообщило, что ЕС приостановил подготовку нового пакета помощи из-за возражения Орбана.
- Это произошло на фоне остановки Трампом всей военной помощи США для Украины.