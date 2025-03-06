Євросоюз навряд чи погодить нову допомогу Україні на саміті 6 березня – NYT

На заході можуть обговорити ймовірний вигляд мирного плану для України та як його можуть підтримати країни ЄС

Прапор Євросоюзу (Фото: depositphotos.com)

Офіційні особи Європейського Союзу обговорюють подальшу підтримку України, але навряд чи нова допомога буде погоджена на саміті сьогодні, 6 березня. Про це повідомляє The New York Yimes, посилаючись на анонімного високопоставленого дипломата ЄС.



Під час обговорення нової підтримки мається на увазі нова фінансова допомога.

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Натомість на зустрічі у Брюсселі очільники 27 країн Євросоюзу обговорять фінансування збільшення військових витрат, оборонний план голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ймовірний вигляд мирного плану для України та як його можна підтримати.

За словами іншого чиновника ЄС, на саміт запросили Володимира Зеленського і його участь очікується. В Офісі президента цю інформацію коментувати відмовились.

Захід має стати останнім з серії швидко організованих самітів, які присвячені обороні.

Як кажуть високопосадовці Євросоюзу, про його результати повідомлять кілька країн, які не входять до блоку, включно з Великою Британією, Норвегією та Туреччиною. The New York Times вважає це ознакою все більшого об'єднання Європи.