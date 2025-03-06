Євросоюз навряд чи погодить нову допомогу Україні на саміті 6 березня – NYT
Офіційні особи Європейського Союзу обговорюють подальшу підтримку України, але навряд чи нова допомога буде погоджена на саміті сьогодні, 6 березня. Про це повідомляє The New York Yimes, посилаючись на анонімного високопоставленого дипломата ЄС.
Під час обговорення нової підтримки мається на увазі нова фінансова допомога.
Натомість на зустрічі у Брюсселі очільники 27 країн Євросоюзу обговорять фінансування збільшення військових витрат, оборонний план голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ймовірний вигляд мирного плану для України та як його можна підтримати.
За словами іншого чиновника ЄС, на саміт запросили Володимира Зеленського і його участь очікується. В Офісі президента цю інформацію коментувати відмовились.
Захід має стати останнім з серії швидко організованих самітів, які присвячені обороні.
Як кажуть високопосадовці Євросоюзу, про його результати повідомлять кілька країн, які не входять до блоку, включно з Великою Британією, Норвегією та Туреччиною. The New York Times вважає це ознакою все більшого об'єднання Європи.
- 21 лютого Politico написало, що ЄС до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії готує пакет військової допомоги Україні на €20 млрд.
- 4 березня Politico повідомило, що ЄС призупинив підготовку нового пакета допомоги через заперечення Орбана.
- Це відбулось на тлі зупинки Трампом всієї військової допомоги США для України.