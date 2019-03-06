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06.03.2019, 12:38

Евросоюз ввел новый пакет "азовских" санкций против России

Евросоюз ввел новый пакет "азовских" санкций против России - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Санкции введены за "открытый и наглый акт агрессии", уточнил президент Петр Порошенко

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Комитет постоянных представителей Евросоюза вводит новый пакет санкций против России за агрессию в Азовском, Черном морях и Керченском проливе. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"…За открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей", - уточнил президент.

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Порошенко также сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Брюссель "для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО".

Как уточнил в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, санкции введены против восьми россиян, ответственных за задержание украинских моряков, и официально вступят в силу на следующей неделе. Кроме того, санкции против 163 человек и 44 предприятий будут продлены на шесть месяцев.

18 февраля Евросоюз ввел первый пакет "азовских" санкций против России.

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Теги: Россия, санкции, евросоюз, черное море, азовское море, украинские моряки
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