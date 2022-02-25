ЕС заморозит европейские активы Путина и Лаврова – BBC
25.02.2022, 16:22
Евросоюз решил заморозить европейские активы, принадлежащие президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного официального представителя ЕС.
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Однако неизвестно, владеет ли кто-либо из них значительными активами в ЕС, отметило агентство.
- Под санкции США попали Сбербанк, Газпром и российская элита.
- Великобритания также заявила об усилении санкций против России и распространении их на Беларусь.
- Франция намерена заблокировать счета россиян, которые попали под европейские санкции.
- Япония введет дополнительные санкции против России из-за ее вторжения в Украину.
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