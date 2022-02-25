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ЕС заморозит европейские активы Путина и Лаврова – BBC

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 16:22

Евросоюз решил заморозить европейские активы, принадлежащие президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного официального представителя ЕС.

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Однако неизвестно, владеет ли кто-либо из них значительными активами в ЕС, отметило агентство.

  • Под санкции США попали Сбербанк, Газпром и российская элита.
  • Великобритания также заявила об усилении санкций против России и распространении их на Беларусь.
  • Франция намерена заблокировать счета россиян, которые попали под европейские санкции.
  • Япония введет дополнительные санкции против России из-за ее вторжения в Украину.
Вадим Ребрина
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санкции ЕС владимир путин Сергей Лавров
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