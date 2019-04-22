Еще не президент: три шага Зеленского на Банковую

Владимир Зеленский (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Об этом говорит закон о выборах президента Украины.

Первое - Центральная избирательная комиссия должна установить и объявить результаты выборов не позднее чем на десятый день со дня повторного голосования, то есть до 1 мая включительно. Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила в комментарии LIGA.net, что точная дата объявления результатов выборов зависит от того, когда ЦИК получит все протоколы от окружных избиркомов, а также информацию от судов, что никто не обжаловал результаты. "Ориентировочно – начало следующей недели", - сказала Бернацкая.

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В свою очередь зампредседателя ЦИК Евгений Радченко в комментарии ТСН сообщил, что результаты выборов могут быть установлены 30 апреля.

Второе – результаты выборов должны быть опубликованы в газетах Голос України и Урядовий кур'єр в течении трех дней, то есть не позже 4 мая.

Третье – парламент должен назначить минимум 226 голосами торжественное заседание, на котором состоится инаугурация новоизбранного президента. Такое заседание должно состоятся не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Если брать граничные термины для объявления результатов выборов, то инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 3 июня.

Если парламент не сможет принять решение о торжественном заседании, то дату и время проведения инаугурации определяет спикер.

"Все будет в рамках действующего закона. Я не принимаю позицию, когда кто-то и как-то хочет корректировать закон под политическую конъюнктуру", - сообщил спикер Андрей Парубий на брифинге 22 апреля.

Напомним, согласно результатам обработки 99% электронных протоколов, Зеленский значительно опережает действующего президента Петра Порошенко - 73,21% против 24,46% голосов.