Настоящее чудо: Порошенко о предоставлении автокефалии ПЦУ

Сегодня, 6 января, после завершения процедуры предоставления Православной церкви Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии - церковной независимости от России, президент Петро Порошенко обратился к прессе и поблагодарил всех причастных к историческому событию.
"Сегодня наша православная церковь готова к самостоятельному существованию. Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло – это настоящее чудо … Мы радуемся тому, что Вселенский патриарх (Варфоломей - ред.), как духовный предводитель сотен миллионов православных, как личность глобального масштаба, услышал наш голос и наши просьбы. Неутомимый его труд навсегда останется в истории церкви", - заявил он.
По словам Порошенко, "томос – это, по сути, еще один акт провозглашения независимости Украины".
"Он (томос - ред.) закончит утверждение самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир и усилит права и свободы граждан, особенно тех, кто был вне общения со вселенским православием", - добавил он.
Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.
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