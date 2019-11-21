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Еще один "журналист". Богдан был корреспондентом 1+1 – "Схемы"

Еще один "журналист". Богдан был корреспондентом 1+1 – "Схемы" - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.11.2019, 21:33

При этом материалов авторства Богдана на сайте телеканала почему-то найти не удалось

6 февраля 2019 года телекомпания 1+1 обращалась в Центральную избирательную комиссию с просьбой аккредитовать "корреспондента Андрея Богдана", того самого, который сегодня занимает должность главы Офиса президента. Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".

При этом журналисты пытались найти материалы авторства Богдана на сайте 1+1, но безуспешно.

Они также поинтересовались журналистской деятельностью Богдана у бывшего гендиректора телекомпании Александра Ткаченко. Он сначала ответил, что не помнит, работал ли Богдан на "плюсах", а потом предположил, что, возможно, какое-то время Богдан работал внештатным корреспондентом.

Бывшая журналистка телеканала Ольга Василевская-Смаглюк сказала авторам программы, что "Андрея Богдана в ТСНе не было".

Как оказалось недавно, бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, помощником которого когда-то был Богдан, тоже является журналистом - "штатным телеведущим канала 112 Украина".

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журналист 1+1 александр ткаченко андрей богдан
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