У Зеленского выступили против Портнова-журналиста

Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

Совет по вопросам свободы слова при президенте отказался защищать "журналистские права" экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова и призвал его не использовать удостоверение журналиста. Текст заявления опубликовали Детектор медиа.

"Мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего, господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", - говорится в заявлении.

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В Совете осудили разглашение Портновым персональных данных журналистов программы "Схемы", а также давление и угрозы в их адрес.

Портнов уже отреагировал на решение Совета в своем Telegram-канале, заявив, что "если еще раз увидит в радиусе 10 км – обнародует всех до 10 колена".

Справка. В начале ноября 2019-го Портнов начал кампанию против антикоррупционного проекта "Схемы", выложив в публичный доступ персональные данные водителя съемочной группы и пригрозив сделать то же самое с остальными в редакции. Facebook удалил его страницу. Полиция открыла дело из-за угроз Портнова. Вскоре Портнов пожаловался в Совет по вопросам свободы слова при ОП на то, что ему, "штатному телеведущему канала 112 Украина", препятствуют в журналистской деятельности.

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