Еще один украинский узник Кремля намерен объявить голодовку

Эдем Бекиров (фото - Антон Наумлюк/Радио Свобода)

Крымскотатарский политзаключенный Кремля Эдем Бекиров намерен начать голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу из СИЗО Симферополя в город Красноперекопск. Об этом сообщил его адвокат Ислам Велиляев в Facebook.

"Сегодня, 30 июля, я посетил в СИЗО г. Симферополь Эдем ага Бекирова. Как и ранее состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Можно охарактеризовать как стабильно критическое", - написал адвокат.

Бекиров уверен, что не выдержит столь длительного переезда.

Адвокат говорит, что его подзащитного мучают частые головные боли. На протяжении десяти дней он не мог встать с нар из-за защемления нерва и боли в спине.

"Болит сердце, мучает одышка и удушье... Ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты. С оглядкой на эти и другие обстоятельства Эдем ага заявил о намерении начать голодовку", - сообщил Велиляев.

16 июля украинская и российская омбудсмены определили "кейсы лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей". Это, в частности, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Владимир Балух.