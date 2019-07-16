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16.07.2019, 18:36

Денисова: Договорились о медпомощи Грибу, Бекирову и Балуху

Денисова: Договорились о медпомощи Грибу, Бекирову и Балуху - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Российскому омбудсмену передали список из 150 украинских политзаключенных

Украинская и российская омбудсмены сегодня, 16 июля, во время встречи в Москве определили "кейсы лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей". Об этом написала в Facebook уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Еще вчера мы с ней договорились о необходимости решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощи. Мы определили кейсы лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей. Это, в частности, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Владимир Балух. Надеюсь, что в ближайшее время их посетят врачи", - сообщила денисова.

Также Денисова отметила, что она передала Татьяне Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся в местах заключения в РФ и в оккупированном Крыму, в том числе 24 украинских моряков. Такой же список, но с гражданами РФ, содержащихся в Украине, ей передала Москалькова.

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15 июля в Киеве Денисова провела переговоры с Москальковой об освобождении украинских узников РФ (в том числе на территории временно оккупированного Крыма) и арестованных в Украине россиян.

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Теги: Владимир Балух, Павел Гриб, Людмила Денисова, политзаключенные, эдем бекиров
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