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16.07.2019, 16:29

Омбудсмены попросят Зеленского и Путина помиловать ряд осужденных

Омбудсмены попросят Зеленского и Путина помиловать ряд осужденных - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Людмила Денисова и Татьяна Москалькова намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании некоторых осужденных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой просить президентов Украины и РФ о помиловании ряда осужденных. Об этом она заявила 16 июля после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, передает российский Интерфакс.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", - сказала Денисова.

Она сообщила, что привезла для Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории России, включая 24 украинских моряков. Украинский омбудсмен сказала, что поддерживает предложение Москальковой о необходимости оказания медицинской помощи содержащимся под стражей.

15 июля в Киеве Денисова провела переговоры с Москальковой об освобождении украинских узников РФ (в том числе на территории временно оккупированного Крыма) и арестованных в Украине россиян.

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Теги: Людмила Денисова, помилование, татьяна москалькова, осужденные
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