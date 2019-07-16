Омбудсмены попросят Зеленского и Путина помиловать ряд осужденных

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой просить президентов Украины и РФ о помиловании ряда осужденных. Об этом она заявила 16 июля после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, передает российский Интерфакс.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", - сказала Денисова.

Она сообщила, что привезла для Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории России, включая 24 украинских моряков. Украинский омбудсмен сказала, что поддерживает предложение Москальковой о необходимости оказания медицинской помощи содержащимся под стражей.

15 июля в Киеве Денисова провела переговоры с Москальковой об освобождении украинских узников РФ (в том числе на территории временно оккупированного Крыма) и арестованных в Украине россиян.