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Еще в одном жилом районе Киева пожар от падения обломков вражеской техники

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 06:50
Еще в одном жилом районе Киева пожар от падения обломков вражеской техники - Фото
Фото: ГСЧС

В частном секторе на Осокорках горит дом из-за обломков сбитого вражеского летательного аппарата, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 05:00 по ул. Садовая, 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета. Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – пишут в ГСЧС.

Еще в одном жилом районе Киева пожар от падения обломков вражеской техники

Там работает 15 спасателей и 2 единицы техники.

Еще в одном жилом районе Киева пожар от падения обломков вражеской техники

Ночью 25 февраля, после падения российского летательного аппарата загорелась жилая девятиэтажка по адресу улица Кошица, 7А

Предварительно известно о троих раненых, один из которых в тяжелом состоянии.

Катерина Амеліна
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