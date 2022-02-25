Еще в одном жилом районе Киева пожар от падения обломков вражеской техники
25.02.2022, 06:50
Фото: ГСЧС
В частном секторе на Осокорках горит дом из-за обломков сбитого вражеского летательного аппарата, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В 05:00 по ул. Садовая, 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета. Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – пишут в ГСЧС.
Там работает 15 спасателей и 2 единицы техники.
Ночью 25 февраля, после падения российского летательного аппарата загорелась жилая девятиэтажка по адресу улица Кошица, 7А.
Предварительно известно о троих раненых, один из которых в тяжелом состоянии.
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