Еще один нардеп вышел из фракции "слуг". Арахамия не видит рисков распада монобольшинства

Яцык отметила, что предыдущие два заявления, которые она подала в 2020 и 2023 годах, не хотели удовлетворять

Слуга народа. Иллюстративное изображение (Фото: пресс-служба СН)

Народная депутат Юлия Яцык вышла из фракции Слуги народа. Эту информацию она подтвердила в комментарии LIGA.net.

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Ранее об этом написал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что в коалиции официально остаются 233 депутата.

Глава фракции Давид Арахамия на вопрос журналистов LIGA.net, видит ли он риск того, что монобольшинство может распасться, отметил, что "не видит больших рисков".

Яцык объяснила народному депутату от Европейской солидарности Алексею Гончаренко, что предыдущие два заявления, которые она подавала в 2020 и 2023 годах, не хотели удовлетворять, однако в этот раз она прошла все процедуры согласования.