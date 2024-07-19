Еще один нардеп вышел из фракции "слуг". Арахамия не видит рисков распада монобольшинства
Ульяна Кричковская
Редактор LIGA.net
Aся Прокаева
Корреспондент LIGA.net
Народная депутат Юлия Яцык вышла из фракции Слуги народа. Эту информацию она подтвердила в комментарии LIGA.net.
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Ранее об этом написал нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что в коалиции официально остаются 233 депутата.
Глава фракции Давид Арахамия на вопрос журналистов LIGA.net, видит ли он риск того, что монобольшинство может распасться, отметил, что "не видит больших рисков".
Яцык объяснила народному депутату от Европейской солидарности Алексею Гончаренко, что предыдущие два заявления, которые она подавала в 2020 и 2023 годах, не хотели удовлетворять, однако в этот раз она прошла все процедуры согласования.
- 17 июля народная депутат Марьяна Безуглая вышла из парламентской фракции Слуги народа.
- Гончаренко уточнил, что Безуглая прошла в Верховную Раду по мажоритарному округу, поэтому мандат она не теряет и становится внефракционным депутатом.