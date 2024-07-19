Ще один нардеп вийшов із фракції Слуги народу. Арахамія не бачить ризиків розпаду монобільшості

Яцик зазначила, що попередні дві заяви, які вона подавала у 2020 та 2023 роках, не хотіли задовольняти

Слуга народу. Ілюстративне зображення (Фото: пресслужба СН)

Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з фракції Слуги народу. Цю інформацію вона підтвердила у коментарі LIGA.net.

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Раніше про це написав нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк. Він наголосив, що в коаліції офіційно залишаються 233 депутати.

Голова фракції Давид Арахамія на питання журналістів LIGA.net, чи бачить він ризик того, що монобільшість може розпастися, зазначив, що наразі "не бачить великих ризиків".

Яцик пояснила народному депутату від Європейської солідарності Олексію Гончаренку, що попередні дві заяви, які вона подавала у 2020 та 2023 роках, не хотіли задовольняти, проте цього разу вона пройшла всі процедури погодження.