Ще один нардеп вийшов із фракції Слуги народу. Арахамія не бачить ризиків розпаду монобільшості
Уляна Кричковська
Редакторка LIGA.net
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з фракції Слуги народу. Цю інформацію вона підтвердила у коментарі LIGA.net.
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Раніше про це написав нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк. Він наголосив, що в коаліції офіційно залишаються 233 депутати.
Голова фракції Давид Арахамія на питання журналістів LIGA.net, чи бачить він ризик того, що монобільшість може розпастися, зазначив, що наразі "не бачить великих ризиків".
Яцик пояснила народному депутату від Європейської солідарності Олексію Гончаренку, що попередні дві заяви, які вона подавала у 2020 та 2023 роках, не хотіли задовольняти, проте цього разу вона пройшла всі процедури погодження.
- 17 липня народна депутатка Мар’яна Безугла вийшла із парламентської фракції Слуги народу.
- Гончаренко уточнив, що Безугла пройшла до Верховної Ради за мажоритарним округом, тому мандат вона не втрачає і стає позафракційною депутаткою.